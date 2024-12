Denunciato a Bressanone un piromane di automobili

I Carabinieri di Bressanone denunciano l'autore di più incendi dolosi, che hanno distrutto tre autovetture e danneggiato un parco giochi. Il piromane rimaneva nelle vicinanze per assistere all'intervento dei vigili del fuoco.

I militari, in collaborazione con la Polizia locale, hanno concluso con successo l'operazione investigativa, denominata "Firestarter", che ha portato all'individuazione del presunto responsabile di una serie di incendi dolosi che negli ultimi mesi hanno scosso la tranquillità della zona "Rosslauf". Tra gli episodi più gravi, un incendio che ha colpito un parco giochi locale e diversi roghi che hanno distrutto tre autovetture parcheggiate. Grazie alle immagini di videosorveglianza e incrociando le informazioni raccolte durante i sopralluoghi, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica degli eventi, risalendo al giovane, originario della Val Pusteria, che dopo aver appiccato il fuoco rimaneva nelle vicinanze per assistere all'intervento dei pompieri.

"Operazioni come Firestarter dimostrano l'importanza di una risposta rapida ed efficace alle minacce che colpiscono la nostra comunità," ha dichiarato il comandante della Compagnia Carabinieri di Bressanone, capitano Ottavio Tosoni. "Questo successo è il frutto di un lavoro instancabile e coordinato tra i Carabinieri, la Polizia Locale di Bressanone e la magistratura. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta, e continueremo a lavorare con determinazione per proteggerli. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare, segnalando ogni situazione sospetta, perché una comunità sicura si costruisce insieme."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA