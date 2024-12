Gruppo Mezzacorona, oltre 212 milioni di euro di fatturato

Si è tenuta quest'oggi la 120ª Assemblea generale dei soci del Gruppo Mezzacorona, un passaggio di rilevanza storica salutato con orgoglio dal Presidente Luca Rigotti e dal Direttore Generale Francesco Giovannini con il risultato di oltre 212 milioni di euro di fatturato. Il Presidente Rigotti ha voluto ringraziare soci e collaboratori che hanno dimostrato il loro impegno e senso di responsabilità verso l'azienda in un periodo così complicato a livello geopolitico ed economico, che sta mettendo in difficoltà anche il settore vitivinicolo.

Il bilancio consolidato evidenzia la stabilità del Gruppo sia dal punto di vista economico che finanziario. Molto importante è stato anche l'ottenimento per il nono anno consecutivo della Certificazione della produzione dei soci secondo il Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SQNPI) e della Certificazione dei vini, a conferma dei grandi risultati sulla strada della sostenibilità ottenuti dal Gruppo Mezzacorona.

Il fatturato consolidato è stato di 212.347.041euro contro i 217.749.387 euro del 2023 (-2,5%). L'utile netto di Gruppo è stato di 689.055 euro. Il valore del conferimento ha raggiunto 57.874.621 euro. Il patrimonio netto consolidato si è attestato sui 102.950.693 euro, che evidenzia la grande solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo. I collaboratori del Gruppo alla chiusura del bilancio al 31 luglio 2024 erano 506.

Il Gruppo Mezzacorona esporta i propri prodotti in oltre 70 Paesi del mondo valorizzando la notorietà e l'immagine del Trentino.

I tre marchi principali Mezzacorona, Rotari e Feudo Arancio hanno raggiunto, nei vari strumenti social di Gruppo, quasi 1.000.000 di likes complessivi, un numero che pone ancora una volta Mezzacorona ai vertici nazionali per l'interesse social. E infatti il Gruppo è stato incoronato nella rilevazione annuale 2024 della società specializzata Omnicom PR Group come la cantina italiana più digital.



