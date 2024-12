Consiglio Alto Adige approva bilancio record da otto miliardi

In serata Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato il bilancio 2025, con un volume record di otto miliardi di euro. Il bilancio pone l'accento sui settori della sicurezza sociale, dello sviluppo sostenibile e della resilienza economica. Il presidente della Provincia e assessore alle Finanze Arno Kompatscher ha sottolineato che il bilancio di previsione fornisce risposte alle sfide attuali come l'inflazione, la povertà in età avanzata e il cambiamento climatico. "Con questo bilancio gettiamo le basi per un Alto Adige solidale e adatto al futuro. Il nostro obiettivo è affrontare con determinazione le sfide del nostro tempo e non lasciare indietro nessuno", ha spiegato Kompatscher. Dopo la discussione articolata del dlp Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2025, questo è stato approvato con 18 sì così come la legge di stabilità e il bilancio di previsione. La sessione di lavori di dicembre è così terminata.



