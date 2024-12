Biathlon: cdm, buona Italia nelle sprint di Hochfilzen

Il norvegese Sturla Holm Laegreid si è imposto nella sprint maschile di Hochfilzen, tappa della coppa del mondo di sci nordico. Seconda posizione per il suo connazionale Johannes Boe e terzo per il francese Fabien Claude.

In crescita le prestazioni degli azzurri: Tommaso Giacomel con due errori nella serie a terra ha chiuso all'11/o posto ma ha buone chances di recupero nella pursuit di domani, mentre Lukas Hofer si è classificato 16/o e Didier Bionaz 22/o.

Nella sprint femminile, nono posto nonostante due errori per Dorothea Wierer che si conferma in ottima condizione nella gara vinta dalla tedesca Franziska Preuss sulla francese Sophie Chaveau e sulla norvegese Karoline Knotten, rispetrtivamente seconda e terza sul podio.

Molto buona anche la prova di Hannah Auchentaller che senza errori al tiro ottiene il 12/o posto, miglior suo risultato nel massimo circuito. In zona punti anche Michela Carrara, 28/a e Samuela Comola, 35/a.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA