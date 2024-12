Consiglio A.Adige, Kompatscher presenta la manovra di bilancio

È ripresa questo pomeriggio in Consiglio provinciale a Bolzano la trattazione della manovra di bilancio 2025, composta dai disegni di legge provinciale n.

31/24: Legge di stabilità provinciale per l'anno 2025, n. 32/24: Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e n. 33/24: Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2025. La relazione in merito era stata presentata all'aula dal presidente della Provincia Kompatscher nel corso della seduta di martedì scorso.

Tramite un powerpoint, Arno Kompatscher ha presentato trends e sviluppo del bilancio, che è di 8,070 mld €, ovvero molto più ricco degli anni precedenti, anche per maggiori entrate tributarie. Le cifre sono buone anche per i prossimi due anni.

le spese correnti sono circa 6 mld, quelle di investimento 1,495. Alcuni macroaggregati di spese: 1,7 mld vanno alla sanità, 378 milioni per il patto di garanzia, i Comuni ricevono 227 milioni. "L'economia funziona e questo ha un impatto sul bilancio, che è cresciuto anche di più in proporzione anche grazie alle buone trattative con Roma; il bilancio è cresciuto più velocemente delle tasse, una buona notizia per le imprese e per i cittadini", ha detto Kompatscher.



