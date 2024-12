Kompatscher, nessun rinvio per le comunali il 4 maggio

Nessun rinvio per le elezioni comunali la prossima primavera in Alto Adige. Lo conferma all'ANSA il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher in merito alla circolare del Ministero degli interni, secondo la quale in oltre duemila Comuni si andrà al voto oltre i cinque anni del naturale mandato, ovvero nell'arco dei sei mesi successivi solo nella primavera 2026.

"La circolare del ministero dell'interno non ci riguarda", chiarisce. "La stessa fa infatti rinvio alle regolamentazioni specifiche nelle Regioni e Province a statuto speciale e le fa salve e perciò da noi vale, e non potrebbe essere diversamente perché abbiamo competenza primaria in materia, la legge regionale. Perciò si voterà il 4 maggio 2025", conclude Kompatscher.



