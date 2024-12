Controlli dei carabinieri della Compagnia di Egna, tre denunce

i Carabinieri della Compagnia di Egna, dall'inizio della settimana, hanno condotto un ampio servizio di verifica, controllando centinaia di veicoli. Le operazioni, mirate a garantire il rispetto delle normative sulla circolazione, hanno portato al deferimento di due conducenti per guida in stato di ebbrezza, a seguito di incidenti stradali senza feriti.

Il primo intervento, in orario notturno, a Ora, sulla Strada Statale 12, nei pressi del km 419+200, dove i militari della Stazione Carabinieri di Salorno, coadiuvati dall'Aliquota Radiomobile di Egna, sono intervenuti in seguito a un incidente senza feriti. Il conducente coinvolto, un uomo di 28 anni nato a Bolzano, è stato sottoposto ad accertamenti etilometrici che hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 1,83 g/l e 1,65 g/l.

La patente di guida è stata immediatamente ritirata ed informata l'Autorità Giudiziaria di Bolzano.

Un secondo episodio analogo, senza feriti, si è verificato in orario serale, sempre sulla SS12, nei pressi del km 431+500 a Laives. Anche in questo caso, il conducente classe 1948, residente a Bolzano, è risultato positivo all'accertamento etilometrico con valori 1.69gr e 1.52gr. Anche per lui, i militari hanno proceduto con il ritiro della patente e l'informativa all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, i militari della Stazione dei Carabinieri di Ora hanno sanzionato un uomo di 41 anni, fermato a Ora lungo la Strada Statale 12 nei pressi del km 420+500. L'uomo, alla guida di un veicolo Ford Focus, è risultato privo della patente di guida, revocata dal marzo 2010.

In ottemperanza alle normative vigenti, il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo e affidato a un custode designato.

L'Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata del provvedimento.



