Inchiesta Trento: sindaco Bolzano, 'sono una persona onesta'

"Sono una persona onesta e perbene che ha sempre agito e operato nel solo interesse della collettività e così sarà fino alla conclusione del mio mandato amministrativo. Confido in ogni modo nella Magistratura e nel suo operato con la speranza che si arrivi il prima possibile ad una chiara definizione dei fatti". Lo afferma il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi in riferimento ad articoli di stampa sulla maxi-inchiesta della Procura di Trento.

Il primo cittadino, che guida una giunta centrosinistra-Svp, evidenza che "in riferimento ai recenti fatti di cronaca e alla narrazione seguita sulla stampa locale, ricorrendo spesso in articoli e servizi radio-televisivi anche il nome del sindaco di Bolzano, al fine di ristabilire l'oggettiva realtà dei fatti, evidenzio come non risulto indagato nella vicenda. Leggo invece pure illazioni e speculazioni giornalistiche: notizie spesso destituite di ogni fondamento di cui per altro non conosco né la fonte, né la provenienza", così Caramaschi.



