Ubriaco aggredisce poliziotti a Bolzano, sarà espulso

Un ubriaco ha molestato alcuni clienti di un bar nel centro storico di Bolzano e ha poi aggredito i poliziotti intervenuti sul posto e ha danneggiato addirittura la volante. Per questo un cittadino moldavo di 42 anni, con vari precedenti, è stato arrestato. Gli è stato anche revocato lo status di protezione internazionale e sarà espulso.

"Ancora una aggressione nei confronti di un agente di polizia durante un intervento, l'ennesimo, oramai, verificatosi negli ultimi tempi a Bolzano - ha evidenziato il questore Paolo Sartori -. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all'arresto ed all'allontanamento dal nostro Paese di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne Leggi ed Istituzioni".



