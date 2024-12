Inchiesta Trento: Odg sospende il pubblicista Lorenzo Barzon

Il Consiglio dell'Ordine regionale dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol, riunito in seduta straordinaria, ha deciso la sospensione dall'Albo dei giornalisti (Elenco pubblicisti) di Lorenzo Barzon, in applicazione dell'art. 39, comma 2, della legge n. 69/63. La sospensione è relativa al procedimento penale nei suoi confronti avviato dalla magistratura e che ha portato alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si legge in una nota.

Secondo la maxi inchiesta della Procura di Trento, Barzon è "uomo di fiducia" del commercialista bolzanino Heinz Peter Hager, che si trova al centro degli accertamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA