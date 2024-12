2000 Schutzen commemorano i 'combattenti per la libertà'

Circa 2.000 Schützen partecipano l'8 dicembre ad Appiano, alle porte di Bolzano, per commemorare il 60/o anniversario della morte di Sepp Kerschbaumer e degli altri 'Freiheitskämpfer' (combattente per la libertà), protagonisti dell'epoca degli attentati in Alto Adige. Dopo la messa nella chiesa parrocchiale, il corteo di cappelli piumati si reca al cimitero alla tomba di Kerschbaumer, dove seguiranno gli interventi. La tradizionale relazione questo anno è stata affidata al professore universitario di Innsbruck Erhard Hartung. Condannato all'epoca in contumacia all'ergastolo per l'attentato a Cima Vallona che nel 1976 costò la vita a quattro carabinieri, non sarà presente ma solo con un videomessaggio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA