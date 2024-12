Sradica un albero con il rimorchio del camion

Un incidente insolito è stato provocato, in via Avogadro, da un camion parcheggiato che ha abbattuto un albero quando l'autista ha sollevato il rimorchio con le sospensioni pneumatiche. L'albero si è incastrato nella struttura del rimorchio, senza che l'autista se ne accorgesse immediatamente ed è stato trascinato per diverse centinaia di metri, dopo che il mezzo pesante si è rimesso in movimento, prima che l'autista si rendesse conto della situazione e chiamasse i soccorsi.

I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano hanno messo in sicurezza l'albero con una gru e lo hanno tagliato per rendere nuovamente percorribile la strada. Sul posto sono intervenuti anche il servizio giardini comunale e la polizia municipale.



