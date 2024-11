Scuola di Medicina di Trento, in servizio 19 specializzandi

Sono 19 i primi specializzandi della Scuola di Medicina interateneo dell'Università di Trento e dell'Università di Verona. Quattro di loro sono in Neurologia, otto in Radiodiagnostica, sette in Anestesia e Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore. Nove sono residenti in Trentino Alto Adige (di cui otto in Trentino). Gli altri provengono da Campania, Toscana, Sicilia, Veneto e Lazio.

La loro esperienza professionale - si legge in una nota - è iniziata il primo novembre, mentre questa mattina, con l'incontro con il vertici della Scuola e dell'Università, si è aperta la parte accademica. A dare loro il benvenuto sono stati il presidente della Scuola di Medicina Lorenzo Trevisiol e il direttore del Centro interdipartimentale di Scienze mediche Olivier Jousson, insieme ai referenti e coordinatori dei percorsi di specializzazione.

In questo primo momento ufficiale di incontro con l'Università di Trento ha voluto essere presente anche il rettore Flavio Deflorian: "Vi porto il benvenuto del nostro Ateneo in questi primi passi che muovete a Trento e vi ringrazio di averci dato fiducia nella scelta del vostro percorso di specializzazione. Siamo all'inizio di un nuovo percorso nell'ambito del progetto di sviluppo di Medicina e Chirurgia a Trento. Un progetto giovane carico dell'entusiasmo che circonda tutte le nuove iniziative. Ma che non manca di serietà, impegno e concretezza da parte nostra. E questo è frutto anche di un legame molto stretto con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, come avrete modo di testare in corsia molto presto".



