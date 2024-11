Raddoppiati in Alto Adige ammonimenti per violenza contro donne

Con la brochure "Questo non è amore", elaborata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e distribuita questa mattina in Piazza Walther in presenza del questore Paolo Sartori. A un gazebo allestito dalla Questura di Bolzano, viene infatti offerto un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, finalizzato alla emersione del "sommerso" e con l'obiettivo di aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche.

Sul fronte della prevenzione continua ad essere l'Ammonimento del Questore il provvedimento più efficace. Si tratta di una misura di prevenzione che può essere adottata dal questore su istanza della vittima, per stalking o revenge porn. Consente di intervenire in maniera rapida per interrompere le condotte e il ciclo della violenza. Nei casi di violenza domestica può essere adottato d'iniziativa del questore anche senza istanza della vittima. Il questore Sartori ha fatto presente che il numero degli ammonimenti è in costante aumento: da 24 nel 2022 e 28 nel 2023 a ben 66 nell'anno ancora in corso, ovvero oltre il doppio rispetto all'anno precedente. Questo preoccupante dato indica comunque una crescente disponibilità delle vittime di rivolgersi alle forze dell'ordine.



