A Milano presentata 19/a edizione Tour de Ski in Val di Fiemme

Nell'Organics Sky Garden di Milano è andata in scena la prima conferenza in Italia moderata da un robot umanoide, proposta dal comitato Nordic Ski Val di Fiemme in occasione della presentazione della 19/a edizione del Tour de Ski, che si svolgerà dal 3 al 5 gennaio fra lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero e l'Alpe Cermis. Il robot umanoide è stato sviluppato da Oversonic fra la sede di Carate Brianza e il polo di meccatronica di Rovereto.

Presenti per l'occasione anche il vicepresidente Fis e presidente Fisi Flavio Roda e la vicepresidente della Provincia di Trento Francesca Gerosa. "La Provincia investe e continuerà a investire nello sport in generale e negli eventi che fanno entrare il Trentino nelle case di tutto il mondo, come sa fare il Tour de Ski. In Val di Fiemme ogni anno accade qualcosa di unico, di incredibile, per merito del comitato organizzatore Nordic Ski Val di Fiemme che lavora con passione, qualità e coinvolge volontari competenti, divenendo un esempio anche per altre realtà nazionali", ha commentato Gerosa.

Soddisfazione nel comitato "Nordic Ski Val di Fiemme" presieduto da Pietro De Godenz, che - informa una nota - si prepara ad un inverno ricco di appuntamenti prima del Fiemme Fis Summer Nordic Festival di settembre 2025 e dopo i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.



