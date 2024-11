Cucciolo abbandonato davanti alla stazione a Bolzano

Verso l'una di notte tra venerdì e sabato scorsi gli agenti della Polizia Locale di Bolzano sono intervenuti per un' azione particolare; su segnalazione di un cittadino gli agenti si sono portati in piazza Stazione nei pressi del Palazzo provinciale 2, per aiutare un cucciolo di cane che era stato abbandonato dal proprietario sulla scalinata dell'edificio. Il cittadino che ha segnalato l'accaduto ed al quale è andato il ringraziamento del Comando della Polizia Municipale, aveva provveduto nel frattempo a riscaldare il cucciolo con una coperta viste anche le temperature rigide. Il cane è stato successivamente portato nella caserma dei dei vigili urbani e quindi affidato al canile della Sill. Il Comandante della Polizia Municipale di Bolzano Fabrizio Piras, sottolinea che si cercherà di svolgere tutte le indagini possibili anche con l'ausilio della videosorveglianza per cercare di individuare il responsabile dell'abbandono che, ricorda, costituisce reato penale.



