A Vienna Orchestra Sinfonica delle Alpi omaggia il '900 italiano

Il Goldener Saal del Musikverein di Vienna ha ospitato ieri una serata straordinaria, con un concerto dell'Orchestra Sinfonica delle Alpi che ha emozionato il pubblico viennese con un programma interamente dedicato alla musica italiana del Novecento. Diretta dal maestro Etienne Siebens, l'orchestra ha eseguito brani di tre grandi compositori italiani: Giacomo Puccini, Ottorino Respighi e Riccardo Zandonai.

Il concerto, organizzato dall'Associazione Culturale Euritmus di Rovereto con la direzione artistica di Klaus Broz, ha ricevuto il patrocinio della Regione del Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento, dell'Ambasciata d'Italia a Vienna, dell'Istituto Italiano di Cultura di Vienna e del Ministero della Cultura italiano.

Il programma ha preso il via con il Preludio Sinfonico in La maggiore di Giacomo Puccini.

A seguire, l'Orchestra ha proposto la Rapsodia Trentina di Riccardo Zandonai. Il programma si è concluso con la splendida Trilogia Romana di Ottorino Respighi. L'Orchestra ha saputo, tra l'altro, ricreare le delicatissime atmosfere di Fontane di Roma, un percorso su quattro fontane romane nei quattro momenti del giorno. Il concerto si è chiuso con i Pini di Roma, poema di cui ricorre quest'anno il centenario.

A coronare la serata una standing ovation da parte di tutto il pubblico presente, che ha richiamato più volte sul podio il Direttore Etienne Siebens per tributare a lui e all'Orchestra delle Alpi il caloroso abbraccio di Vienna.

L'Orchestra Sinfonica delle Alpi, con sede in Trentino, ha consolidato la sua posizione come uno dei principali ambasciatori della musica italiana nel mondo, continuando a portare la bellezza della tradizione sinfonica italiana sui palcoscenici internazionali.





