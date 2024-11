Atletica: Battocletti 'Europei? sensazioni positive,ora l'esame'

(v. 'Atletica: Battocletti vince cross....' delle 15:55) Nadia Battocletti ha vinto nel cross in Spagna migliorando nettamente i tempi con cui era salita sul podio nelle due precedenti edizioni. Sul percorso muscolare del Parque de Andalucia, con un tratto impegnativo in salita in una giornata soleggiata e senza fango, la trentina stacca di oltre un minuto la rivale più insidiosa, la tedesca Konstanze Klosterhalfen, rimanendo sola al comando già prima del passaggio a metà gara, dopo un inizio in tandem su ritmi decisamente blandi.

Battocletti, in pieno controllo, chiude gli 8.040 metri in testa senza alcun problema, mentre è quinta l'altra azzurra Federica Del Buono. Una dimostrazione di forza che permette di guardare con ottimismo alla rassegna continentale in programma l'8 dicembre in Turchia dove la 'figlia d'arte' trentina può completare una stagione da sogno dopo l'argento di Parigi e i due ori degli Europei di Roma.

Per l'atleta seguita dal papà-coach Giuliano era la seconda uscita della campagna autunnale del cross dopo il terzo posto di domenica scorsa alla Cinque Mulini ed è la prima vittoria italiana in una tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour. Il successo al maschile è invece per il burundese Rodrigue Kwizera.

"Sono felice delle sensazioni che ho avuto - le parole di Nadia -. Se la Cinque Mulini serviva per togliere la ruggine, la gara di oggi si correva su un percorso più tosto, con tanti saliscendi, e mi ha fatto capire che sto raggiungendo la giusta forma per gli Europei di cross. Probabilmente la norvegese Grovdal sarà l'avversaria principale: non c'è nulla di scontato, bisogna sempre giocarsela sul campo. Intanto prima della partenza per Antalya vorrei riuscire a dare l'esame in Costruzioni all'università".



