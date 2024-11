Vigili del fuoco di Ledro, 40 alberi di Natale per il Vaticano

Dopo le polemiche sull'albero di Natale da regalare al Vaticano per piazza San Pietro, il distretto vigili del fuoco volontari dell'alto Garda e Ledro comunica di aver collaborato con il Comune di Ledro per il trasporto di 40 alberi di Natale e relativi addobbi che la Val di Ledro ha donato al Vaticano.

"Sono stati utilizzati 3 camion e 2 furgoni trasporto persone. Il gruppo di vigili del fuoco é stato accompagnato dal sindaco Renato Girardi e dall'assessore Roberto Sartori", si legge in una nota.

Sull'opportunità di tagliare un abete alto 29 metri e pesante 5 tonnellate, da regalare al Papa, per diventare uno dei simboli del Natale in piazza San Pietro era nata una polemica, preceduta da una raccolta firme. Il comune di Ledro si era candidato per regalare l'albero di Natale per piazza San Pietro nel 2015.





