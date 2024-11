Poliziotti bloccano su bus stalker in escandescenza con spray

Agenti della Questura di Bolzano su un bus di linea hanno dovuto bloccare uno stalker in escandescenza con lo spray urticante. Non si segnalano disagi per gli altri passeggeri. La pattuglia era intervenuta per una violenta lite tra un uomo e una donna in via Roma.

Il 35enne, un bolzanino incensurato, in passato aveva frequentato la donna, con la quale era nato il diverbio. Mentre gli agenti stavano effettuando le procedure di identificazione dell'aggressore, quest'ultimo, accortosi che la donna si stava salendo su un autobus di linea, con uno scatto ha raggiunto il mezzo, ma è stato raggiunto dai poliziotti che gli intimavano di scendere immediatamente. A questo punto l'uomo ha dato in escandescenze, assumendo un atteggiamento aggressivo e violento non solo nei confronti della vittima ma anche degli altri passeggeri e degli agenti. A questo punto gli agenti hanno utilizzato lo spray urticante per contenerne l'azione violenta e poterlo mettere in condizioni di non nuocere. Portato in Questura, il 35enne è stato denunciato.

Il questore Paolo Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha immediatamente disposto l'avvio della procedura al fine della emissione nei suoi confronti della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. "Sono sempre più i casi in cui le forze di polizia sono chiamate ad intervenire per far fronte a situazioni connotate da ossessivi atti persecutori, spesso sfociate in comportamenti aggressivi e violenti, che rappresentano in sé, tra l'altro, preoccupanti esternazioni di problematiche di carattere culturale", ha evidenziato Sartori.





