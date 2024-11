Il Tour of the Alps omaggia Sinner con una tappa a San Candido

Riparte il Tour of the Alps, a sette mesi dall'emozionante successo di Juan Pedro López. La corsa a tappe euro-regionale ha rivelato giovedì 21 novembre 2024 al PalaCongressi di Riva del Garda i percorsi dell'edizione numero 48, in programma dal 21 al 25 aprile 2025 sulle strade di Tirolo, Alto Adige e Trentino.

L'appuntamento ha richiamato i massimi vertici del ciclismo mondiale: il presidente dell'Uci David Lappartient, il presidente della Uec Enrico Della Casa, il presidente di Aiocc Christian Prudhomme (direttore del Tour de France) oltre al presidente della Federazione ciclistica italiana Cordiano Dagnoni, il presidente della Federazione Ciclistica Austriaca Harald Mayer e numerose altre autorità, tra cui gli organizzatori di tutte le più importanti manifestazioni del ciclismo mondiale.

Cinque tappe, 739 chilometri e 14.700 metri di dislivello con partenza dal Trentino e sarà San Lorenzo Dorsino ad ospitare la giornata di vigilia nella domenica di Pasqua e quindi partenza e arrivo della frazione inaugurale, lunedì 21 aprile 2025. La seconda tappa partirà da Mezzolombardo prima di dare spazio all'Alto Adige con due traguardi inediti e appassionanti a Vipiteno-Racines ed a San Candido, sotto le tre Cime di Lavaredo, nella località che ha dato i natali all'idolo sportivo del momento, il tennista Jannik Sinner.

Le ultime due giornate saranno nel Tirolo orientale. Dopo la tappa-chiave da Sillian a Obertilliach, sarà ancora una volta Lienz - come nel 2022, quando a vincere fu il francese Romain Bardet - ad assegnare l'ambito trofeo del Tour of the Alps.





