L'inverno parte bene, Sesto per la quarta volta imbiancata

L'inverno scalda i motori in Alto Adige. Sesto Pusteria, il paese di origine di Jannik Sinner, per la quarta volta durante questo autunno si è svegliata imbiancata. Nella notte, con il passaggio di una perturbazione, i fiocchi di neve sono caduti, soprattutto lungo la cresta di confine da passo Resia fino in alta val Pusteria e in val Badia, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Domani le nubi tenderanno nuovamente ad aumentare con nuove deboli precipitazioni in serata, nevose in molte vallate.



