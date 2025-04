Il team del consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz ha creato almeno 20 chat su Signal per coordinare il lavoro ufficiale su questioni sui principali dossier di politica estera come Ucraina, Cina, Gaza, Africa ed Europa. Lo riferiscono a Politico quattro persone che fanno parte dei gruppi sottolineando che nelle chat ci sono state "discussioni di informazioni sensibili".



