Ire, fiducia dei consumatori ancora in leggero calo

A ottobre il clima di fiducia dei consumatori e delle consumatrici è leggermente diminuito rispetto alla precedente rilevazione di luglio. Il valore dell'indice in Alto Adige rimane tuttavia al di sopra della media italiana ed europea. Ciò emerge dall'indagine condotta dall'IRE Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.

Nella rilevazione di ottobre il clima di fiducia dei consumatori e delle consumatrici altoatesini ha registrato un peggioramento. Il relativo indice si è attestato a -7,9 punti, in calo di 1,8 punti rispetto alla precedente indagine di luglio. Nel dettaglio, le famiglie esprimono maggiore preoccupazione riguardo al futuro andamento dell'economia locale. Sono inoltre in calo le intenzioni d'acquisto di beni durevoli, come elettrodomestici e mobilio. Le famiglie percepiscono inoltre un deterioramento della propria situazione finanziaria nell'ultimo anno, ma le previsioni per i prossimi mesi appaiono in miglioramento. Restano positive le aspettative sull'evoluzione del mercato del lavoro, con i consumatori e le consumatrici che prevedono per quest'anno un'ulteriore diminuzione del numero di disoccupati.

Anche in Europa si osserva un lieve peggioramento del clima di fiducia dei consumatori negli ultimi tre mesi, con l'indice relativo all'Unione Europea (UE27) che a ottobre era diminuito di 1,4 punti rispetto a luglio. Il valore attuale, pari a -12,6 punti, rimane significativamente inferiore a quello osservato in Alto Adige. Il calo della fiducia riguarda anche l'Italia (-1,6 punti) e i principali partner commerciali dell'Alto Adige, ovvero la Germania e l'Austria. In questi due Paesi gli indici sono scesi rispettivamente di 1,3 e 1,5 punti rispetto all'estate.

Il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, commenta: "In un quadro di generale indebolimento dell'economia europea, le difficoltà di alcune branche del settore industriale, come l'automotive, accrescono l'incertezza sull'andamento della congiuntura nei prossimi mesi. È tuttavia confortante osservare che la fiducia degli altoatesini e delle altoatesine rimane elevata rispetto alla media italiana ed europea."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA