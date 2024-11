Prestazioni mediche, la Provincia semplifica le disdette

"Le sanzioni per le mancate disdette delle visite o delle prestazioni mediche rimangono, ma facilitiamo la modalità della disdetta". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, illustrando il provvedimento, proposto dall'assessore alla sanità, Hubert Messner, che rende più semplice la comunicazione della rinuncia all'appuntamento per una prestazione medica.

Finora, la disdetta andava data almeno due giorni lavorativi prima dell'appuntamento, il che ha provocato molti disguidi, in particolare quando il tempo del preavviso coincideva con il fine settimana o i giorni festivi. D'ora in poi, bisognerà disdire due giorni solari prima, quindi contando anche il sabato e la domenica o le feste.

"Lo scorso anno abbiamo avuto 270mila disdette - ha spiegato Kompatscher - il che ha permesso di redistribuire le prestazioni. Questo aiuta a ridurre le liste d'attesa, per cui è importante mantenere un sistema che incentivi le disdette".





