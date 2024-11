Non si fermano all'alt, ma finiscono in un fossato a Laives

La scorsa notte, durante un controllo alla circolazione stradale a Laives, un'unità congiunta della stazione dei Carabinieri di Laives e dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Egna ha intimato l'alt a un veicolo sospetto, una Volkswagen Golf di colore grigio con tre giovani a bordo. Tuttavia, il conducente ha omesso di fermarsi, dandosi alla fuga.

Le due pattuglie si sono messe immediatamente all'inseguimento, ma poco dopo hanno trovato l'auto fuori strada, ribaltato su un fianco, mentre gli occupanti erano già scappati. Successive indagini hanno confermato che il mezzo era intestato a un cittadino residente a Laives con precedenti per furto. Gli accertamenti per verificare chi erano gli occupanti del mezzo e sul perché abbiano deciso di fuggire sono in corso e poi saranno contestate le violazioni per inottemperanza all'alt, la perdita di controllo del veicolo e la fuga da sinistro stradale con danni alle cose.



