Travolto da un'auto mentre fuma fuori da un ristorante

Un artigiano di 32 anni residente a Pergine Valsugana, che era seduto a fumare una sigaretta sotto la pensilina del ristorante Posta Vecchia di Besenello, in Trentino, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto guidata da un religioso di 67 anni che ha avuto un malore improvviso. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.

Secondo quanto rilevato dalla Polizia stradale, intervenuta con i vigili del fuoco, il personale sanitario ed i carabinieri, l'auto guidata dal 67enne è infatti finita fuori strada improvvisamente, travolgendo il 32enne. L'impatto dell'auto è stato in parte attutito dalle pesanti fioriere poste all'esterno del locale che hanno evitato un bilancio più tragico.

Il ferito è stato trascinato per diversi metri dall'auto del 67enne. Alcuni presenti che erano seduti ai tavoli lo hanno sentito chiaramente lamentarsi: "Non sento più le gambe". Sul posto c'erano diverse persona, una decina delle quali si sono prodigate per sollevare l'auto e liberare il ferito in attesa dei soccorsi, che sono stati comunque molto celeri. Altre persone che sono intervenute immediatamente hanno invece moderato il traffico. Sono poi rapidamente arrivati sul posto i veicoli ed il personale di soccorso con l'elicottero. Il 32enne, cosciente, è stato stabilizzato sul posto dal personale medico e poi portato all'ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero con importanti traumi alle gambe. Il religioso 67enne, che si è ripreso dal malore, è stato invece portato per accertamenti all'ospedale di Rovereto.



