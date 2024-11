Sarà espulso ladro di sigarette e Gratta e Vinci

E' stato identificato dalla Questura di Bolzano e sarà espulso l'autore di un furto di un ingente quantitativo di sigarette, denaro e Gratta e Vinci, avvenuto lo scorso 7 ottobre in un negozio in via Santa Geltrude. Si tratta di un tunisino di 39 anni, pregiudicato, identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza e alcune testimonianze. Nella sua abitazione è stata trovata buona parte della refurtiva, come 100 pacchetti di sigarette e 200 biglietti di Gratta e Vinci.

L'uomo, già arrestato l'anno scorso per un analogo fatto, qualche giorno dopo il furto si era rivolto ad altre tabaccherie della città con l'intento di vendere un pacco di biglietti della lotteria. A questo punto il questore Paolo Sartori ha revocato il permesso di soggiorno e firmato il decreto di espulsione.





