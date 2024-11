Nuove minacce di morte al questore di Bolzano Sartori

Il questore di Bolzano Paolo Sartori è stato nuovamente oggetto di minacce. Questa mattina, sulla recinzione di un cantiere in via Duca d'Aosta è apparsa la scritta "Sartori muori". Dal suo insediamento , lo scorso marzo, in più occasioni, sono apparse sul web, come anche con scritte in città, minacce e slogan contro il questore, riconducibili ad ambienti anarchici. Alcune erano firmate dal sedicente gruppo "Rosa Rote Armee Fraktion".

Il vice presidente della Provincia di Bolzano Marco Galateo esprime questa mattina "piena solidarietà al questore di Bolzano, Paolo Sartori, e a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che egli rappresenta, in seguito all'ennesimo atto di intimidazione dal carattere profondamente antidemocratico e offensivo nei confronti dello Stato e delle Istituzioni.Tali manifestazioni, riconducibili verosimilmente ad ambienti anarchici che disprezzano il dialogo civile e il rispetto delle regole, rappresentano un attacco non solo alla figura del questore, ma a tutta la comunità democratica e ai valori su cui essa si fonda".

Secondo Galateo, "è fondamentale che da ogni parte politica, incluse le forze di sinistra, arrivi una condanna netta e inequivocabile a questi gesti vigliacchi e deplorevoli. Non si può restare in silenzio davanti ad azioni che mirano a minare la convivenza civile e il rispetto per chi quotidianamente si impegna per la sicurezza e il benessere collettivo". "Bolzano deve restare un territorio di legalità, rispetto e libertà, e tutti noi abbiamo il dovere di vigilare affinché tali principi non vengano mai messi in discussione", conclude il vice governatore.



