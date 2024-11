Minaccia e aggredisce l'ex, arrestata donna 35enne a Bolzano

Nonostante un divieto di avvicinamento all'ex compagno una donna 35enne, dopo aver incontrato casualmente l'ex in un locale di piazza Erbe, lo ha minacciato e preteso di farsi consegnare il telefono cellulare dell'uomo. Al rifiuto di questi, la donna ha iniziato a rincorrerlo per tutto il Centro, fino ad arrivare a Largo Kolping, dove riusciva a bloccarlo, per poi aggredirlo sino all'arrivo della Polizia. A questo punto è scattato l'arresto della donna. Il questore Paolo Sartori ha avviato l'iter procedurale per l'applicazione nei suoi confronti della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA