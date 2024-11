I maestri di sci sfiorano quota 3.000, sempre più donne

"Siamo pronti per una nuova stagione invernale che speriamo ricca di soddisfazioni come quella passata, grazie alla professionalità e alla passione che ci hanno permesso di svolgere il nostro lavoro al meglio.

Guardiamo avanti, all'evoluzione del ruolo dei Maestri di Sci e delle Scuole che operano sul territorio trentino, con un incessante il lavoro di aggiornamento dei nostri professionisti il cui numero sfiora ormai le 3.000 unità e un alta incidenza femminile". Ha esordito così Mario Panizza, Presidente del Collegio del Trentino, nell'aprire alla sala Convegni della Cantina di Lavis il tradizionale appuntamento prestagionale con gli associati.

Punto nodale il grande lavoro di aggiornamento degli ultimi mesi: in primavera il Collegio ha organizzato due turni di aggiornamento per lo sci alpino, a Pampeago e a Campiglio, un turno per lo snowboard a Campiglio e un turno a Passo Lavazè per il fondo. In totale sono stati aggiornati 300 maestri. Con la novità della prima giornata interamente dedicata alla teoria che si può seguire online e le altre due giornate sul campo, con la scelta di una giornata a tema. Sarà così anche per i nuovi appuntamenti in calendario il 2-3-4 dicembre a Passo del Tonale e il 2-5-6 dicembre al Cermis (sci alpino), il 9-10-11 dicembre a Pozza di Fassa (sci alpino e snowboard), il 9-12-13 dicembre sul Monte Bondone (sci alpino - sci di fondo). Il 2 e 9 dicembre sono in calendario le giornate online. Lo scorso autunno si è svolto il corso di specializzazione Telemark con 38 maestri: la prima parte si è tenuta dal 27 al 30 novembre a Campiglio e la seconda dal 18 al 21 dicembre in Val di Fassa. L'esame di specializzazione in lingua inglese organizzato dal Servizio Turismo è stato anticipato al 7-8 maggio, con 55 maestri iscritti, di cui ben 46 lo hanno superato. Dal 14 al 20 dicembre sarà organizzato il corso di specializzazione sull'insegnamento al bambino a Folgarida. Il corso si effettuerà interamente sul campo, alternando lezioni in aula. Al corso si sono iscritti una trentina di maestri.



