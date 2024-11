'Evacuate l'Alpe di Siusi', conclusa la maxi-esercitazione

Una delle più grandi e complesse esercitazioni di soccorso nella storia dell'Alto Adige è andata in scena questo pomeriggio presso la cabinovia dell'Alpe di Siusi, con oltre 1.600 volontari e più di 450 soccorritori.

Durante l'esercitazione è stato simulato un guasto all'impianto di risalita, che ha causato il blocco di 350 persone nelle cabine e reso necessaria l'evacuazione di oltre 1.250 ospiti nell'area montana di Compatsch sull'Alpe di Siusi.

Il caposervizio, Armin Tappeiner, ha assunto il ruolo di coordinatore dell'emergenza con piena autorità in tutti i settori. Insieme al suo team ha valutato la possibilità di riattivare l'impianto nel più breve tempo possibile. Poiché non era prevedibile, è stato avviato il salvataggio delle persone bloccate nelle cabine e l'evacuazione degli ospiti da Compatsch tramite autobus. Dopo l'attivazione dell'allarme la catena di soccorso è stata prontamente attivata. Sono stati immediatamente informati 17 squadre di vigili del fuoco volontari, 7 stazioni del soccorso alpino, la sindaca del comune di Castelrotto, la Croce Bianca e altre forze dell'ordine. Tutti si sono recati alla cabinovia dell'Alpe di Siusi, dove sono stati assegnati ai compiti previsti dal piano di evacuazione.

I soccorritori alpini sono saliti i piloni e hanno utilizzato dispositivi di discesa sulla fune traente per raggiungere le cabine. Due sezioni della linea, con campate particolarmente lunghe, sono state sorvolate elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, che ha calato un soccorritore su ciascuna cabina. Una volta raggiunte, i soccorritori hanno aperto le porte delle cabine, messo in sicurezza i passeggeri e li hanno calati a terra. A terra, i vigili del fuoco volontari hanno fornito assistenza e accompagnato i soccorsi fino alla stazione a valle. In totale, 360 persone sono state salvate dalle cabine, tra cui due persone in sedia a rotelle e due cani, calati con una rete di salvataggio speciale. "L'esercitazione di oggi ha dimostrato che il nostro piano di emergenza funziona efficacemente anche nei giorni di maggiore afflusso di visitatori," ha dichiarato Armin Tappeiner. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher e assessore competente alla protezione civile, ha lodato l'elevata prontezza operativa e la collaborazione fluida di tutti i partecipanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA