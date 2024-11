Tar blocca l'apertura della cava di Sarnes

Il Tar di Bolzano ha sospeso gli effetti del decreto della Provincia che autorizzava l'apertura della cava di ghiaia di Sarnes, oggetto di ricorso da parte del Comune di Bressanone. Il sindaco Andreas Jungmann accoglie con favore la decisione del tribunale: "Questo passo consente di esaminare attentamente tutti gli aspetti legali rilevanti. È importante per noi che tutte le preoccupazioni del Comune e soprattutto dei suoi cittadini di Sarnes siano prese in considerazione nel procedimento successivo".

Il Tar ha ritenuto che, nell'ambito di un esame preliminare, non fosse possibile escludere la fondatezza del ricorso e il rischio di un danno grave e irreparabile. La decisione definitiva sul merito del ricorso è stata fissata per il 23 aprile 2025. Pertanto, l'apertura della cava non potrà avvenire prima di tale data, in attesa della pronuncia finale sul ricorso presentato dal Comune di Bressanone.



