Swipe - Scorrendo tra le generazioni, un progetto innovativo

Swipe - scorrendo tra le generazioni è un progetto innovativo ideato per creare uno spazio in cui giovani e adulti possano ascoltarsi, capirsi e crescere insieme.

Si parla di futuro con apertura e voglia di confronto.

L'idea è dare alla Gen Z una voce autentica, incoraggiando uno scambio di idee e prospettive su temi attuali: i social network, il web, le relazioni, la sessualità, la trasformazione del mondo del lavoro, la censura e la libertà d'espressione, la salute mentale. La stessa parola "Swipe" dalla quale nasce il progetto è diventata molto di più di un semplice gesto ma rappresenta un vero ponte: i nativi digitali lo utilizzano per esplorare, scegliere e connettersi al mondo che li circonda ma anche chi appartiene a generazioni precedenti ha ormai confidenza con questo gesto, scoprendo un modo intuitivo per navigare tra foto, contenuti e possibilità.

L'attualità ogni giorno ci sollecita con eventi che ci spingono alla riflessione proprio per questo FondazioneCaritro e Sideout Music hanno voluto fortemente questo progetto che desidera sintonizzare figli e genitori, studenti ed insegnanti, nonni e nipoti.

"Fondazione Caritro, in questo nuovo progetto, vuole essere un ponte tra le generazioni: mettersi in ascolto dei più giovani da un lato e, dall'altro, offrire agli adulti strumenti per poter interpretare pensieri ed emozioni di ragazze e ragazzi di oggi.

Abbiamo individuato nella musica un canale utile ad avviare questo dialogo". Il presidente del Consiglio di gestione di Caritro, Carlo Schönsberg, prosegue per raccontare l'essenza dell'iniziativa: "È stata fortemente voluta per dare a genitori e figli, ma anche a studenti ed educatori, un'occasione d'incontro. A fare da mediatori tra di loro saranno alcuni personaggi famosi che rappresentano un punto di riferimento per le nuove generazioni, con ruoli diversi tra di loro. Insieme stimoleranno i giovani a raccontarsi, dando alcune chiavi di lettura agli adulti che si metteranno in gioco. Ma quello di gennaio non sarà un evento unico, bensì l'inizio di un percorso che si intreccerà con le azioni già avviate per favorire la partecipazione giovanile.

Questa del resto è una delle linee d'indirizzo che guiderà la Fondazione nel 2025".

Partner di Fondazione Caritro è Sideout Music che dal 2015 crea progetti per giovani e adulti, proponendo attività di aggregazione e concerti con artisti di richiamo nazionale e internazionale.

Al primo talk di Swipe - Scorrendo tra le generazioni che si terrà all'Auditorium Santa Chiara di Trento il 20 gennaio 2025 partecipano Rudy Zerbi che guiderà l'incontro, Livio Ricciardi (dottore in psicosessuologia clinica e consulente sessuale), Ciro Buccolieri (discografico e manager), Kid Yugi (artista rap), Il Rosso (content creator), Serena Valorzi (psicoterapeuta). Insieme saranno esplorati tanti aspetti della vita dei giovani d'oggi, creando un'occasione unica per immaginare un futuro dove tutte le generazioni possano capirsi e rispettarsi.

La voce più importante sarà quella dei giovani presenti! I loro interventi e le loro domande saranno il cuore dell'incontro, perché loro hanno quella capacità e quell'intuizione che possono davvero fare la differenza. Le loro idee sono una risorsa essenziale per lo sviluppo di una società equa, inclusiva e al passo con i tempi. I giovani possiedono sensibilità e intuizioni capaci di trasformare profondamente le realtà sociali, economiche e culturali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA