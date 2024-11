Numero 1 del tennis, Zverev lancia sfida a Sinner per 2025

"Jannik si merita tutto questo, è il migliore del mondo. Quest'anno ha vinto due Slam e più 1000 di tutti. Penso che sia un grande momento per lui, per il tennis italiano. Ma vedremo chi riceverà il trofeo l'anno prossimo".

Alexander Zverev, numero 2 del ranking mondiale, lancia la sfida a Sinner per il prossimo anno. Lo fa dalle Atp Finals di Torino, dopo l'esordio vincente contro il russo Rublev, liquidato con un doppio 6-4. Rispondendo ad una domanda sulla premiazione dell'italiano quale numero 1 del 2024, ha ribadito: "In Germania credo di avere un grande seguito di tifosi, forse non tanto grande quanto Jannik in Italia. È il miglior giocatore al mondo, si merita tutto il merito che riceve".



