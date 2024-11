Tre minori picchiano un 14enne la notte di Halloween, denunciati

I Carabinieri della Stazione di Mattarello hanno denunciato all'autorità giudiziaria minorile tre giovani poiché resisi responsabili di minacce e lesioni personali aggravate in danno del 14enne, aggredito in centro a Trento durante la notte di Halloween. Nello specifico - ricorda una nota dell'Arma - nella serata del 31 ottobre scorso, nei pressi di Piazza Fiera, la vittima si trovava in compagnia di alcuni suoi amici quando, con fare minaccioso, un gruppo di giovani ha iniziato, senza alcuna ragione, aggredirlo verbalmente, accerchiandolo con fare minaccioso. Vistosi alle strette, il ragazzo scappava, ma veniva inseguito, raggiunto ed infine picchiato.

Negli attimi immediatamente successivi, la Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento era riuscita ad identificare due degli aggressori. In seguito, grazie alla querela sporta dalla vittima presso la Stazione Carabinieri di Mattarello e agli accertamenti esperiti da questi ultimi, sono stati compiutamente identificati e denunciati alla competente Autorità Giudiziaria tutti e tre gli aggressori, anch'essi minorenni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA