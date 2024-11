Escursionista muore dopo una caduta in valle di Breguzzo

Un escursionista bresciano di 71 anni è morto dopo una caduta in Trentino. L'uomo era con due persone mentre scendeva da cima Agosta verso malga d'Arno, in valle di Breguzzo, a circa 2.200 metri di quota, quando è scivolato lungo un pendio erboso e ha battuto la testa, morendo probabilmente sul colpo. I compagni di escursione hanno chiamato i soccorsi ed è intervenuto il personale della Stazione valle del Chiese del Soccorso alpino. Sul posto anche l'elicottero con l'equipe medica ed il tecnico di elisoccorso. Una volta raggiunto l'escursionista il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato recuperato e trasportato a Pieve di Bono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA