Milano-Cortina, 10 milioni per sistema economico trentino

La Giunta provinciale di Trento ha approvato oggi il terzo bando "Qualità in Trentino", per gli interventi di preparazione del Trentino alle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il bando, presentato in conferenza stampa, si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno del sistema economico trentino, mettendo a disposizione 10 milioni di euro per rafforzare la qualità e gli standard dell'offerta delle strutture turistico-ricettive e del settore commercio e servizi.

"Con questo terzo bando ci proponiamo di promuovere la qualificazione del settore turismo, nell'ambito del turismo, commercio e servizi alla persona. L'obiettivo è di qualificare l'offerta. Le risorse sono suddivise in 5 milioni sul 2024 e altri 5 sull'anno prossimo. A chi accede ai fondi chiediamo di migliorare le condizioni dei lavoratori, con ricadute anche sociali dei nostri interventi", ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli.

Il bando prevede contributi a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili, con un limite minimo di spesa di 50.000 euro per il settore ricettivo e 25.000 euro per quelli del commercio e servizi. Il limite massimo della spesa ammissibile è pari a un milione di euro. Tra gli interventi ammessi figurano la realizzazione di nuove unità operative, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture esistenti, nonché l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature.

"Si tratta anche del primo banco di prova dell'accordo con le parti sociali sulle applicazioni contrattuali e sul lavoro", ha concluso Spinelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA