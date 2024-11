Sventato assalto a un bancomat in Alto Adige

La scorsa notte, intorno alle ore 2, durante il consueto pattugliamento lungo via Nazionale a Bronzolo, una pattuglia dei Carabinieri ha individuato tre uomini davanti all'ingresso della filiale di una banca ed un'auto di grossa cilindrata di colore scuro ferma lì davanti con il motore acceso con all'interno il conducente. I militari si sono quindi avvicinati per procedere al controllo ma, alla vista della pattuglia, gli uomini sono precipitosamente risaliti sull'auto per darsi alla fuga.

L'equipaggio si è subito messo all'inseguimento ma, nonostante l'impiego dei dispositivi di emergenza e l'immediato coordinamento con la centrale operativa di Egna che ha subito inviato altre pattuglie in supporto, il veicolo in fuga è riuscito a far perdere le proprie tracce nei pressi del distributore di Bronzolo, dopo aver percorso la Ss12 ad altissima velocità.

Sono in corso in queste ore le indagini dei Carabinieri di Egna per risalire all'identificazione degli uomini, che evidentemente si stavano predisponendo per commettere un furto in danno della postazione bancomat dell'istituto di credito.





