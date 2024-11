Scontro tra un'auto e una moto a Cimone, ferito un 68enne

Un uomo di 68 anni è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a uno scontro tra un'automobile e una moto lungo la strada che da Aldeno porta a Cimone, nei pressi del bivio per il lago di Cei. L'incidente si è verificato poco prima delle 13.45. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari con l'elicottero, stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia locale Trento - Monte Bondone, che cura i rilievi dell'incidente. Il motociclista, un 68enne, cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.



