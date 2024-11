Aggressione in piazza Verdi, tre persone arrestate

Sono tre le persone arrestate per l'aggressione di ieri piazza Verdi a Bolzano, accusate di lesioni aggravate. Tre cittadini tunisini (due ventisettenni e un ventiduenne) che, con una catena, un bastone e un taglierino, avrebbero aggredito un cittadino marocchino di 41 anni che stava cercando di fuggire in monopattino e che ha riportato una prognosi di sei mesi. Con lui pare ci fosse il fratello, venticinquenne, che sarebbe riuscito a mettersi in salvo. Stando a quanto ricostruito da Questura e Procura, l'aggressione sarebbe correlata a questioni di spaccio di droga.

I due gruppi si sarebbero incontrati in via Perathoner, all'interno di un cantiere. I due fratelli si sarebbero dati alla fuga, finita poco distante, in piazza Verdi, dove i tre aggressori si sarebbero accaniti sul quarantunenne. Non è escluso ci siano altre persone coinvolte: proseguono le indagini. Fondamentale, hanno sottolineato il questore Paolo Sartori e il procuratore Axel Bisignano, il contributo dei cittadini nel dare l'allarme e nel ricostruire la dinamica, così come quello degli agenti della Squadra volante che hanno prestato le prime cure al ferito in attesa dell'ambulanza. Tra gli oggetti sequestrati, 103 grammi di hashish, uno strumento «rudimentale» per fumare il crack e un coltello (che era nello zaino di uno dei due aggrediti). Il questore ha disposto l'espulsione di una delle cinque persone, risultata irregolare in Italia, la revoca del permesso di soggiorno di un'altra, e ha dato disposizione all'Ufficio immigrazione di chiedere ai competenti uffici territoriali di revocare lo status di asilo politico per gli altri tre, per poter procedere all'espulsione.





