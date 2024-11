Vernice rossa su auto dell'Esercito, anarchico denunciato

Ha gettato vernice rossa su due veicoli dell'Esercito durante la cerimonia per la "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate", in Piazza Walther a Bolzano. Un esponente anarchico, N. M., 34 anni bolzanino, è stato così fermato da agenti della Digos e denunciato per danneggiamento aggravato e detenzione illegale di oggetti atti ad offendere in occasione di pubblica manifestazione.

L'uomo - noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, tra i quali, riferisce la questura, l'aver minacciato ed oltraggiato il questore, Paolo Sartori, con scritte rinvenute in vari luoghi del capoluogo - era stato già colpito dalla misura di prevenzione personale dell'avviso orale aggravato di pubblica sicurezza, previsto dal codice delle leggi antimafia.

Una successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare tre fumogeni ed il contenitore di vernice utilizzata per danneggiare gli automezzi dell'Esercito.

Nei suoi confronti il questore ha disposto l'avvio della procedura per l'emissione della sorveglianza speciale.

L'episodio potrebbe essere collegato alla protesta pro-Palestina, come l'imbrattamento sempre con vernice rossa, lo scorso 7 ottobre, in occasione del primo anniversario dell'attacco di Hamas ad Israele, della scalinata del consiglio provinciale di Bolzano.



