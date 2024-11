Trovato morto un anziano scomparso ieri in val Gardena

E' stato trovato morto ai piedi di un pendio un ottantenne del posto che da ieri risultava disperso in val Gardena. Lo riporta il portale news Stol. David Demetz ieri pomeriggio non aveva fatto rientro a casa ad Ortisei dopo un'escursione in zona. Le ricerche erano iniziate in serata.

Questa mattina il corpo ormai senza vita è stato avvistato in zona Gran Roa. La salma è stata recuperata dell'elisoccorso Pelikan 2 con l'ausilio del Soccorso alpino. Sul posto sono anche intervenuti la Guardia di finanza e i carabinieri.



