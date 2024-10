Nel 2024 calano i reati da 'codice rosso' in Alto Adige

Sulla base degli ultimi dati statistici riferiti al periodo gennaio - ottobre 2024 in Alto Adige risulta una diminuzione pari al 9,8% dei reati di maltrattamenti, stalking e violenza sessuale (codice rosso) rispetto all'analogo periodo del 2023 (438 episodi nel 2023, 395 nel 2024), mentre si riscontra un lieve incremento dei casi registrati a Bolzano, (160 episodi nel 2023, 170 nel 2024). Se n'è discusso nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

I vertici territoriali delle Forze di Polizia - sottolinea una nota del Commissariato del governo - hanno riferito sui servizi di prevenzione svolti nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, che denotano un incremento delle specifiche misure previste dalla normativa vigente in materia di tutela delle vittime di violenza di genere inflitte a carico dei soggetti ritenuti responsabili. Per contrastare efficacemente la gravità del fenomeno e per conseguire una significativa inversione di tendenza, oltre a mantenere elevati i dispositivi di vigilanza nelle aree pubbliche, è stato convenuto di valorizzare la rete istituzionale esistente, formata da enti, associazioni ed esperti in politiche sociali. I rappresentanti delle autonomie locali hanno illustrato le numerose e proficue iniziative poste in essere a tutela delle vittime.

All'esito dell'incontro - precisa ancora la nota - si è infine convenuto sull'esigenza di incrementare ulteriormente gli interventi dei servizi sociali nel sostegno e nell'accompagnamento delle vittime di tali fattispecie delittuose, senza trascurare, contestualmente, i profili criminologici dell'autore delle violenze, da sottoporre parimenti ad una incisiva assistenza psicologica (come previsto dal Protocollo Zeus sottoscritto nel 2023 tra l'Amministrazione provinciale e la locale Questura).



