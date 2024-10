Rapina alla Cassa di risparmio di via Galvani a Bolzano

Rapina alla filiale della Cassa di risparmio di Bolzano di via Galvani. Pochi minuti fa tre uomini incappucciati che parlavano in italiano si sarebbero presentati agli sportelli e avrebbero portato via 90 mila euro. Lo rende noto l'Alto Adige online.

Sul posto la polizia. Non ci sarebbero feriti. I rapinatori avrebbero costretto 4 dipendenti e il direttore ad andare nel caveau e si sono fatti dare i soldi. Poi li hanno rinchiusi e si sono dati alla fuga. Dicevano di essere armati.

Le forze dell'ordine hanno predisposto blocchi stradali. Le indagini sono in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA