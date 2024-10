Premio Economia 2024, premiati 51 collaboratori e collaboratrici

Presso il salone d'onore del palazzo Mercantile a Bolzano, il presidente della Camera di commercio Michl Ebner e il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano Marco Galateo hanno conferito in mattinata il Premio Economia Alto Adige a 51 dipendenti di aziende altoatesine, riconoscendone la dedizione costante verso le rispettive imprese.

I dipendenti premiati hanno prestato servizio nella stessa azienda per un periodo che varia dai 36 ai 50 anni. "L'obiettivo della premiazione consiste nel riconoscere e valorizzare i collaboratori e le collaboratrici che si contraddistinguono per il loro impegno sul lavoro e per la loro fedeltà, perché rappresentano un patrimonio prezioso per l'azienda. Il premio contribuisce a dare maggiore visibilità alle imprese con una lunga tradizione e a collaboratori con tanti anni di servizio", è stato detto alla premiazione.

Al primo posto della lista dei premiati spicca il bolzanino Gebhard Bampi, che da 50 anni lavora presso la ditta Mimac srl a Bolzano. Seguono Stefan Fink, del Renon, che da 45 anni è impiegato presso la Cassa Raiffeisen Renon e Richard Wild, di Vipiteno, dipendente della Cooperativa Caseificio Vipiteno.

Inoltre, sono stati conferiti premi anche ad altri 48 dipendenti con più di 36 anni di servizio.

Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano, ha sottolineato: "Il successo di ogni impresa e dell'economia nel suo insieme dipende dal contributo quotidiano di ogni singolo collaboratore e di ogni singola collaboratrice. È con sincero riconoscimento che celebriamo la perseveranza e la dedizione dei dipendenti che sono stati premiati oggi." Il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano Marco Galateo ha affermato: "Il connubio tra dipendenti motivati e imprenditori intraprendenti è il presupposto fondamentale per favorire la prosperità economica nel nostro territorio. Il successo di un'azienda è anche il risultato di collaboratori, come quelli premiati qui oggi, che hanno dedicato tempo, energie e soprattutto competenze per far crescere l'impresa di appartenenza in un rapporto di fiducia collaboratore-imprenditore costruito nel tempo."



