Spaccia su un autobus di linea in Trentino, 30enne denunciato

I carabinieri di Arco hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Trento un trentenne che, su un autobus di linea, ha cercato di vendere dell'hashish a due minorenni. La segnalazione - informa l'arma - è arrivata ai militari da un passeggero a bordo del mezzo pubblico, in servizio sulla tratta tra il capoluogo trentino e Riva del Garda.

L'avviso su quanto stava accadendo sull'autobus è arrivata alla centrale operativa di Riva del Garda, che ha allertato la pattuglia dei carabinieri più vicina al mezzo, fermato poi a Sarche. I militari hanno poi individuato due uomini, noti alle forze dell'ordine. Uno dei due, trentenne, è stato trovati in possesso di 25 grammi di hashish, mentre l'altro, di 25 anni, aveva con sé due siringhe con tracce di eroina e una boccetta contenente Rivotril, un un farmaco antiepilettico con effetti stupefacenti.

Il trentenne è stato segnalato all'autorità giudiziaria in stato di libertà, mentre il 25enne è stato segnalato al Commissariato del Governo di Trento quale assuntore. La droga rinvenuta è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri di Laives, che ha rinvenuto nell'hashish un principio attivo pari a circa il quadruplo di quello solitamente rinvenuto nello stupefacente spacciato al dettaglio.



