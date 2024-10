Kompatscher, 'vogliamo usare l'autonomia per sburocratizzare'

"Nella pubblica amministrazione va cambiato il clima di sospetto e sfiducia tra cittadino e istituzioni ma anche tra istituzioni, che ha portato all'introduzione di mille controlli. Dobbiamo sburocratizzare, vogliamo usare la nostra autonomia per farlo". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenendo, nell'ultima giornata del Festival delle Regioni e delle Province autonome, a Bari, alla conferenza dal titolo "Azzeriamo le distanze: le nuove competenze per la Regione del futuro", assieme all'ex ministra, Paola Severino, al ministro Paolo Zangrillo, al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ed al presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, Francesco Silvestro.

Kompatscher, affiancato a Bari dal segretario generale Eros Magnago, ha spiegato le ragioni della scelta della specializzazione nella ricerca e nell'innovazione sfociata nella nascita del Noi Techpark. "Era una scelta obbligata, siamo piccoli, dovevamo concentrarci sui nostri punti di forza, il turismo, l'agroalimentare, ma anche le tecnologie alpine, settore nel quale vantiamo dei campioni - ha detto il presidente della Provincia - Con l'intervento della mano pubblica abbiamo istituito il Noi Techpark, dove la ricerca trova le imprese.

Vogliamo fare ancora molto, specie con la formazione duale, non solo nell'artigianato, ma anche nelle professioni della sanità.

Per farlo, abbiamo bisogno di maggiore flessibilità, torno a chiederlo al ministro Zangrillo, ne abbiamo già parlato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA