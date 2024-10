Alperia, bonus in bolletta di 100 euro per clienti domestici

Tutti i clienti domestici luce di Alperia sul mercato libero, residenti in Alto Adige, riceveranno direttamente in bolletta, con le fatture di dicembre o gennaio, un bonus di 100 euro, senza che alcun intervento sia richiesto da parte del cliente. Il bonus è collegato anche all'emissione di un voucher per chi volesse installare un wallbox, per incentivare la mobilità sostenibile, o un impianto fotovoltaico per l'uso di energia autoprodotta.

I clienti Alperia sul mercato libero residenti in Alto Adige avranno infatti l'opportunità di richiedere un voucher di 400 euro per l'acquisto di un nuovo impianto fotovoltaico a uso domestico Alperia MyHome e di 200 euro sull'acquisto di una stazione di ricarica elettrica domestica Alperia MyCharge (wallbox). Il voucher potrà essere richiesto online dal 4 novembre 2024 fino al 15 gennaio 2025 e avrà una validità di un anno.

Il provider altoatesino vuole, così, spiega una nota, "condividere con gli altoatesini che hanno scelto l'energia di Alperia gli ottimi risultati del Gruppo nel primo semestre 2024, dovuti soprattutto alla produzione di energia elettrica, visto anche l'andamento positivo del terzo trimestre e pertanto un sentiment positivo sulla seconda metà dell'anno".

Il Gruppo, infatti, ha registrato nei primi sei mesi del 2024 un forte aumento della produzione di energia idroelettrica, arrivando a quota 2,3 TWh, e una continua crescita del numero di clienti raggiungendo le 463.000 unità, di cui 350.000 nel mercato dell'energia elettrica.



