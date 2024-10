Al via l'esercitazione degli Alpini in Val Badia

Inizia oggi l'esercitazione 'Extreme Patrol' delle Truppe Alpine dell'Esercito che si terrà fino a venerdì nella zona di Corvara in Badia. Le pattuglie dei reggimenti delle brigate Taurinense e Julia saranno impegnate per 72 ore continuative a 2000 metri di quota, affrontando una serie di test delle capacità di vivere, muovere, combattere e soccorrere in montagna, in condizioni climatiche estreme, con un equipaggiamento individuale di circa 30 kg. Il programma prevede la costituzione di una base di pattuglia, movimento tattico, il superamento di un ostacolo naturale, l'attraversamento di un guado, tiro a salve in poligono, trasmissioni radio e procedure di soccorso di un ferito.

L'esercitazione rappresenta un importante momento addestrativo per lo sviluppo dei valori e delle capacità individuali e di team dei soldati di montagna dell'Esercito, nel quale vengono impiegate anche tecnologie moderne. La 'Extreme Patrol' è diretta dal Comando delle Truppe Alpine dell'Esercito di stanza a Bolzano, con la partecipazione di istruttori del Centro Addestramento Alpino di Aosta e degli elicotteri del 4^ reggimento dell'Aviazione dell'Esercito 'Altair'.



